Homem que plantava maconha nos fundos de casa para revenda é condenado por tráfico

A 2ª Vara da comarca de Capinzal condenou homem que foi preso em flagrante por tráfico de drogas e cultivo da planta Cannabis Sativa (maconha). Ele deverá cumprir pena de oito anos de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

O caso aconteceu em janeiro deste ano, quando uma guarnição da Polícia Militar realizava uma blitz de trânsito e, durante abordagem, recebeu a informação de que ali perto havia um traficante de drogas em ação. Ao chegarem no local apontado pelo denunciante, os policiais verificaram que havia plantado, nos fundos do quintal do suspeito, três pés de maconha, de aproximadamente dois metros de altura cada.

Ao entrarem na residência para buscas, os policiais também encontraram 38,1 gramas da droga embalada pronta para venda e, além disso, localizaram pouco mais de R$ 1 mil divididos em notas de pequeno valor – provenientes da traficância efetivada pelo denunciado, um celular que estava escondido no forro da casa, uma balança de precisão e ainda um caderno com anotações referentes aos valores do tráfico.

Para o juízo, ficou comprovada a destinação comercial da plantação de maconha mantida pelo acusado, assim como da droga que tinha em depósito, pelas suas quantidades e pelas circunstâncias da apreensão. Desta forma, e por possuir maus antecedentes, o réu foi condenado a oito anos e dois meses de prisão, negado o direito de recorrer em liberdade (Autos nº 5001268-10.2023.8.24.0016 /SC).

Com informações do TJ-SC