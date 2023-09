Homem que matou namorada em motel é condenado a mais de 19 anos de prisão

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) obteve a condenação de Jonhnatan Santos Carvalho à pena de 19 anos e três meses de prisão pelo feminicídio da namorada, Marcela Silva Soares, ocorrido em Palmas. O Tribunal do Júri ocorreu na última terça-feira, 05.

O crime aconteceu em setembro de 2021, em um motel de Taquaralto. Jonhnatan teria premeditado o homicídio, atraído a namorada, com quem se relacionou por três anos, servido soda cáustica com espumante e a estrangulado com um fio semelhante a um cabo de fibra óptica.

Conforme inquérito policial, o réu comprou a soda momento antes do crime, sob a justificativa de que a usaria para produzir sabão com sua avó, afirmação que não foi confirmada pelas testemunhas ou prova do processo.

O promotor de Justiça Rogério Ferreira Mota, integrante do Núcleo do Tribunal do Júri, do MPTO, salientou a frieza do crime, o grau de reprovabilidade do comportamento, pelo fato de o réu ter premeditado a morte dela, e ainda, a personalidade negativa do réu.

Diante do que foi apresentado e sustentado pela acusação, o Conselho de Sentença acatou as circunstâncias agravantes de asfixia, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e de feminicídio, crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

Na sentença, ficou estabelecido que Jonhnatan não poderá recorrer em liberdade e que ainda terá que pagar o valor de R$ 50 mil, a título de danos morais, aos familiares de Marcela.

Com informações do MPTO