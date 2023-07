Homem e mulher são denunciados pela morte do próprio filho

Com atuação em Guararema, o promotor de Justiça Bruno Arneiro Soares denunciou nesta segunda-feira (17/7) um homem e uma mulher pelo homicídio do filho de 7 anos do casal.

No dia 22 de junho deste ano, o menino foi espancado pelo pai após ter comido carne de frango sem permissão. Segundo a Promotoria, a mãe do garoto é professora da rede municipal de ensino e anuiu com as agressões, tendo ainda buscado ocultar a causa das lesões apresentadas pela criança.

De acordo com testemunhas, a vítima do homicídio e outros filhos do casal costumavam ser fisicamente castigados, possuindo escoriações e cicatrizes de agressões anteriores.

Com informações do MPSP