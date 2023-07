“É preciso celebrar cada passo que a Defensoria dá no país”, diz Ricardo Paiva

Declaração foi dada na cerimônia de posse do novo defensor geral de Rondônia, Victor Hugo Lima

“É importante sempre celebrar momentos como esse, porque eles representam o fortalecimento e o crescimento da Defensoria brasileira”. A declaração do defensor público do Amazonas (DPE/AM), Ricardo Paiva, foi dada na manhã desta sexta (21), na solenidade de posse do novo defensor-geral de Rondônia, Victor Hugo de Souza Lima. Ele substituiu o colega Hans Lucas Immich, que ocupou a função nos últimos quatro anos.

Ao lado de representantes das Defensorias do Brasil, Ricardo Paiva enalteceu o trabalho realizado pelo então defensor-geral Hans Lucas pelo crescimento da Defensoria de Rondônia durante a sua gestão.

“Ao mesmo tempo, estamos aqui para acolher o doutor Vitor Hugo, e mostrar para ele que a Defensoria precisa estar pujante, precisa estar em todas as comaras desse país atendendo os assistidos, olhando para aquelas pessoas que a cada dia procuram a Defensoria e querem nada mais, nada menos, do que resgatar sua esperança e sua dignidade”, disse Paiva, acrescentando que “é preciso celebrar cada passo que a Defensoria dá no país”.

O presidente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores-Gerais (Condege), Oleno Matos, definiu a posse de Victor Hugo como “emblemática” não só para a Defensoria Pública de Rondônia, mas para a Defensoria brasileira.

“Como representantes do Condege estamos aqui para prestigiar e viver esse momento. A Defensoria Pública de Rondônia é uma das Defensorias mais atuantes e que tem um dos maiores crescimentos do país”, sustentou Oleno Matos.

Ao deixar o cargo, Hans Lucas Immich se disse satisfeito com o encerramento do ciclo à frente da DPE/RO. “Foram quatro anos vividos com muita intensidade. Tivemos uma pandemia no meio do caminho, com todas suas consequências cruéis para a humanidade, e também para os gestores, tendo em vista os reflexos orçamentários que trouxeram, mas, mesmo assim, a Defensoria, graças ao trabalho de defensores, defensoras, servidores e servidoras, conseguiu evoluir”.

O novo defensor público-geral de Rondônia ocupará a função durante o biênio 2023/2025. Antes, ele exerceu o cargo de corregedor-auxiliar da DPE/RO. A solenidade de posse foi prestigiada por diversas autoridades do estado.

“Convoco todos os defensores públicos a sonhar esse sonho comigo. Juntos somos mais fortes para enfrentar os desafios. Dedicarei todas as minhas forças para desempenhar essa missão. Devemos amplificar a voz daqueles que não conseguem se fazer ouvir”, sustentou Victor Hugo de Souza Lima.

Com informações da DPE-AM