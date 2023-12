Homem é condenado por tentativa de feminicídio contra ex-namorada, de 14 anos

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama obteve a condenação nesta terça-feira, 5 de dezembro, de João Marcos Rodrigues Ribeiro, de 22 anos, pelos crimes de ameaça e tentativa de homicídio qualificado de dois adolescentes, de 15 e 14 anos, no Gama. A pena foi fixada em 17 anos de reclusão e um mês e 15 dias de detenção, inicialmente em regime fechado. O crime ocorreu em 24 de março de 2023.

O Tribunal do Júri aceitou as qualificadoras propostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT): motivo torpe (o réu nutria sentimento egoístico de posse em relação à ex-namorada), recurso que dificultou a defesa da vítima (o adolescente foi atacado de forma repentina e pelas costas) e feminicídio (o crime foi praticado contra mulher, que manteve relacionamento afetivo com o acusado).

Para o promotor de Justiça Lucas Salomé, a condenação é extremamente representativa. “O caso chama atenção pela idade dos envolvidos e pela possessividade do acusado, que continuou perseguindo e ameaçando a adolescente depois do término do namoro. Além disso, as consequências para as vítimas foram extremamente graves, pois o adolescente do sexo masculino já realizou várias cirurgias e perdeu o ano letivo por conta das agressões. E as duas vítimas sofreram sérios danos psicológicos”.

Entenda o caso

Na tarde do dia 24 de março de 2023, na Quadra 55, setor central do Gama, via pública, ao lado de um colégio, João Marcos, de 21 anos, se aproximou das vítimas pelas costas e desferiu vários golpes de canivete na nuca e em outras regiões do corpo do adolescente de sexo masculino. Presenciando o ocorrido, um policial militar reagiu, sacou sua arma e ordenou que o réu se entregasse.

Em certo momento, o adolescente, mesmo ferido, conseguiu escapar, mas João Marcos atacou a menina que acompanhava a primeira vítima. Ela era sua ex-namorada e tinha 14 anos. O condenado tentou acertar a faca na menina, mas ela colocou a mão para se defender e acabou ferida no braço.

Novamente o policial ordenou que João Marcos se entregasse, o que foi não foi atendido. O acusado foi detido somente depois da chegada de outros policiais, que dispararam balas de borracha e, ao final, o prenderam.

Logo após, as vítimas foram socorridas, enquanto o condenado foi conduzido à delegacia de polícia.

Processo nº: 0703678-95.2023.8.07.0004

Com informações do MPDFT