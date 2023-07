Homem é condenado a 47 anos de reclusão por estupro de vulnerável contra duas meninas

Um morador do Meio-Oeste foi condenado a 47 anos de reclusão, a pedido do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por estupro de vulnerável. Segundo consta nos autos, ele acariciou e beijou as partes íntimas de duas menores de 14 anos reiterada vezes, infringindo o artigo 217-A do Código Penal. A denúncia foi oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Capinzal.

As vítimas são primas. Certo dia, durante as férias escolares, as meninas foram até a casa do réu, a pedido da mãe de uma delas, para buscar temperos. Chegando lá, foram convidadas para brincar. Aceitaram, porém acabaram sendo jogadas na cama e receberam carícias nas partes íntimas. O réu as orientou a não contarem a ninguém o que havia acontecido e continuou abusando delas sempre que surgia uma oportunidade. O caso veio à tona quando uma das meninas começou a apresentar um comportamento depressivo na escola. Segundo depoimentos, ela estava sempre triste e chorosa. O Conselho Tutelar foi acionado e a vítima relatou o que havia sofrido. O Promotor de Justiça Douglas Dellazari destaca o amparo prestado pela rede de apoio. “A escola observou que havia algo diferente com uma aluna e levou o caso para os órgãos competentes, o que possibilitou a investigação e, consequentemente, a condenação do réu”, explica. Com informações do MPSC