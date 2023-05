Homem é condenado a 36 anos por matar bebê para se vingar da ex-companheira

O homem que matou a enteada de dois anos para se vingar da ex-companheira foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Joaçaba, a pedido do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). Ele cumprirá a pena de 36 anos de reclusão em regime inicial fechado por ter cometido um homicídio com quatro qualificadoras – motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa e feminicídio, agravado pelo fato de a vítima ter menos de 14 anos.

O réu, Samuel Terres da Costa, não quis participar da sessão, nem prestar interrogatório, tendo apenas ouvido a sentença final. Ele retornou ao Presídio Regional de Chapecó assim que o julgamento acabou, e não poderá recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo preso. A acusação foi conduzida pela Promotora de Justiça Francieli Fiorin. Ela apresentou as provas irrefutáveis do crime e falou sobre a motivação do réu. “Esse homem traiu a relação de afeto que uma criança de dois anos nutria por ele, e a matou para se vingar da ex-companheira, tudo por conta do fim da relação afetiva”, explicou a Promotora. Ao concluir a sustentação oral, ela se dirigiu até a plateia e abraçou a mãe da vítima.