CNJ atualiza levantamento sobre maturidade em TIC nos órgãos do Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulga atualizações no iGovTIC-JUD, levantamento anual que avalia a maturidade em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) dos órgãos do Poder Judiciário, em conformidade com o Artigo 11 da Resolução CNJ n. 370/2021, que estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). Em sua edição de 2023, o iGovTIC-JUD traz importantes inovações, destacando a participação das áreas de negócio e a revisão dos critérios de mensuração.

Uma das principais novidades deste ano é a inclusão dos representantes das áreas de negócio no levantamento. Agora, eles terão a oportunidade de trazer sua perspectiva sobre o valor entregue pelas áreas de TIC de cada órgão. Segundo Igor Guimarães Pedreira, chefe da Seção de Gestão Estratégica de TIC do Conselho, essa abordagem visa “trazer o usuário negocial para o bojo da avaliação, trazendo sua perspectiva quanto ao valor entregue pela área de TIC do seu órgão”. Essa mudança representa um avanço significativo ao considerar a visão dos usuários negociais na avaliação da maturidade em TIC.

Outra inovação trazida pelo iGovTIC-JUD em 2023 é o ajuste dos critérios de mensuração. Aspectos que já foram suficientemente atendidos ou estão em evolução avançada terão menos peso no resultado final. Segundo Pedreira, “aquilo que já está bem atendido, entendemos que já está incorporado nos processos internos de cada órgão. O foco da lupa estará justamente sobre temas que carecem de maior acompanhamento”. Com essa mudança, o CNJ busca direcionar esforços para áreas que necessitam de aprimoramento, estimulando uma evolução contínua da maturidade em TIC.

Além disso, uma importante alteração foi realizada na Portaria CNJ n. 211/2021, que regulamenta o iGovTIC-JUD. O artigo 4º da portaria agora estabelece que é facultado aos órgãos do Poder Judiciário definir a instância de governança ou unidade responsável por responder ao levantamento, com base em informações providas por suas unidades subordinadas. Essa mudança amplia a autonomia dos órgãos, permitindo uma maior adaptação do levantamento à realidade de cada instituição.

Os resultados do iGovTIC-JUD são essenciais para direcionar o Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) do CNJ na adoção de ações que promovam o avanço da maturidade em TIC nos tribunais e conselhos do Poder Judiciário. Além disso, esses resultados identificam práticas de sucesso e incentivam a formação de parcerias para a troca de experiências entre as instituições.

O período de resposta do iGovTIC-JUD ocorrerá de 1º a 15 de agosto. O Manual Igovtic, Anexo III da Portaria CNJ n. 211/2021, traz todas as orientações necessárias para a participação no levantamento. Além disso, o DTI do CNJ disponibilizou no Connect-JUS um simulador em formato de planilha do Excel para facilitar o preenchimento das informações necessárias. Essa ferramenta interativa auxilia os órgãos participantes no levantamento dos dados, oferecendo uma experiência simplificada e eficiente.

