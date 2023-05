Gol e Decolar devem indenizar passageiro que não recuperou crédito após cancelamento de bilhete

Passageiro que não conseguiu recuperar crédito e adquiriu nova passagem, após solicitar mudança de viagem, deve ser indenizado por danos morais e materiais. A sentença é do juiz Roger Luiz Almeida e foi mantida em segunda instância, por seus próprios fundamentos, pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. A ação foi proposta contra a empresa Gol Linhas Aéreas e Decolar – Agência de viagem, levada à ação na condição de litisconsorte passiva necessária.

Nos autos, o autor narrou que em 2020 desmarcou o voo da gol e solicitou a mudança do itinerário pela Decolar (onde efetuou a compra dos bilhetes), informando a data e o destino para solicitação da nova passagem, mas não obteve nenhuma resposta, apesar de várias tentativas de contato. Além de ter que esperar a resposta da sua solicitação por muito tempo, ainda recebeu e-mail da empresa Decolar com a mensagem: “Não precisa entrar em contato conosco pelo telefone e nem realizar outra solicitação”. Após larga espera sem retorno, o autor precisou adquirir nova passagem com dinheiro emprestado de uma amiga.

Ao sentenciar, o juiz fundamentou que a confiança e a credibilidade que o consumidor depositou no serviço, ante a falha demonstrada, causou ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé que devem reger todas as relações de consumo, daí decorrendo danos, inclusive de natureza moral, não somente pelo aborrecimento, mas pelo tempo que o consumidor teve que gastar na solução da insatisfação com os serviços prestados.

A Gol e a Decolar foram condenadas ao pagamento de R$ 4 mil a título de danos materiais e mais R$ 5 mil referentes a indenização pelos danos morais reconhecidos. As empresas recorreram. Na sua defesa, a Gol fundamentou, em recurso, que não poderia responder por fato de terceiro, firmando que a falta de sucesso no contato com a companhia aérea não seria procedente, pois a passagem foi comprada na agência de viagens, que deve fazer o processamento de todos os pedidos. Os fundamentos foram rechaçados, e foi mantida a condenação.

Processo nº 0709280-65.2020.8.04.0001

