GCAA envia mais dez acordos de não persecução penal para homologação pelo STF

O coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos (GCAA) do MPF, o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, enviou nessa sexta-feira (15) para homologação pelo Supremo Tribunal Federal mais dez acordos de não persecução penal firmados com pessoas que respondem por incitação aos atos de 8 de janeiro. Ao todo, 38 ANPPs já foram oficializados e aguardam homologação pelo relator das respectivas ações penais, ministro Alexandre de Moraes, para que possam ser efetivados.

A exemplo do que aconteceu nos casos anteriores, as pessoas que assinam o ANPP confessam os crimes de que são acusadas e se comprometem a cumprir diversas obrigações, como pagar multa que, nesses casos, varia entre R$ 5 mil e R$ R$ 30 mil, conforme a capacidade financeira de cada um, além de prestar 300 horas de serviços à comunidade e participar de curso sobre democracia, entre outras. Podem assinar o ANPP os réus acusados pelos crimes de incitação aos atos e associação criminosa, cujas penas não ultrapassam os quatro anos de reclusão.

Ao todo, 1.125 denunciados tiveram as ações penais sobrestadas, para que o MPF analise a situação de cada um e defina se eles preenchem os requisitos para o fechamento de ANPPs. A equipe do GCAA realiza uma série de pesquisas e atua nas tratativas com as defesas dos acusados, para avaliar o cumprimento dos requisitos para a formalização dos acordos.

Como resultado dessa análise, também nesta sexta, foram enviados a quatro réus que pediam acordos despacho informando que eles não reúnem as condições necessárias para firmar o termo com o MPF. Nos despachos, Carlos Frederico Santos lembra que o ANPP só pode ser celebrado nos casos em que ele seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito; que o beneficiário não seja reincidente ou não tenha conduta criminal habitual, reiterada ou profissional; e que o agente não tenha sido beneficiado, nos cinco anteriores ao cometimento da infração, por acordo de não persecução penal , transação ou suspensão condicional do processo.

Nos quatro casos em que houve recusa, as pessoas eram reincidentes, com condenação penal prévia transitada em julgado, conforme pontua o GCAA. Diante da inviabilidade da assinatura do termo por óbice legal, a ação penal dos interessados volta a tramitar normalmente perante o STF.

Com informações do MPF