Garimpeiros enfrentam operação na terra dos Yanomamis e demonstram resistência

No que pese o esforço do governo para combater o garimpo ilegal na terra dos Yanomamis, garimpeiros não se intimidam com a represália à invasão e demonstram resistência. Segundo equipes do Ibama há um fluxo de embarcações de garimpeiros com combustível e mantimentos entrando na Terra Indígena.

Essa situação indica que haja continuidade na exploração de outo e cassiterita na região, embora as ações de desmonte dessas atividades sejam agressivas. Agentes do órgão ambiental federal constataram a disposição de grupos de invasores armados à resistência e ao enfrentamento das forças policiais, embora haja a predominância de operação que visa destruir maquinários, aeronaves e outras providências que visam eliminar a a atuação dos criminosos.

“Enquanto tem gente saindo, tem gente entrando. As equipes abordaram 20 embarcações de grande porte entrando pelo rio Uraricoera, com combustível, comida e fogão”, afirmou a coordenação das ações do IBAMA.