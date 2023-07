Fórum de Manacapuru recebe o nome do desembargador Alcemir Figliuolo

Durante o julgamento de processos administrativos, o Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas aprovou, nesta terça-feira (18/07) a mudança da denominação do Fórum de Justiça da Comarca de Manacapuru para “Fórum Desembargador Alcemir Pessoa Figliuolo”.

Segundo a desembargadora Nélia Caminha Jorge, presidente do TJAM, o nome anterior era do pai do desembargador, Dr. Giovanni Figliuolo, que era procurador, e a família então pediu que se fizesse a homenagem ao desembargador.

A alteração do nome leva em consideração a necessidade de denominação dos prédios do Tribunal de Justiça como forma de reconhecimento da atuação de seus magistrados, como forma de prezar por sua história, destacar os seus membros por sua relevância e dedicação à Justiça Estadual.

Na proposta da resolução, destaca-se “ser inegável que o Excelentíssimo Senhor Desembargador Alcemir Pessoa Figliuolo foi um magistrado atuante para a concretização dos princípios de justiça, bem como para a elevação do nome do Judiciário Estadual”.

O magistrado foi promovido ao cargo de desembargador em 1982, exerceu o cargo de presidente do TJAM de 1992 a 1994, aposentou-se em 2009, após 45 anos de atuação profissional, e faleceu em 19 de abril de 2023, aos 84 anos de idade.

Com informações do TJAM