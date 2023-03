Flamengo erra e faz pix milionário na conta de homônimo do jogador João Gomes

A justiça Federal do Rio de Janeiro atendeu pedido feito pelo Flamengo para bloquear um pix de R$1.897.200,00 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil e duzentos e reais), na conta de um homônimo do jogador João Victor Gomes da Silva “João Gomes”. A decisão é de ontem (4/03), da juíza plantonista, Geraldine Vital.

Ocorre que o clube do Flamengo depositou o valor pela venda do jogador para o time inglês Wolverhampton Wanders F.C (ING), à conta de outra pessoa, com o mesmo nome do jogador João Victor Gomes da Silva.

O pagamento foi realizado no dia 27 de fevereiro de 2023, mas o Flamengo só percebeu o erro na última sexta-feira (03/03). O valor é referente a 340 mil euros, porcentagem dos direitos do jogador.

“Evidencia-se que a transferência bancária efetuada pelo CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO via TED C no Banco Itaú conteve lançamento de dado equivocado ao lançar o número de CPF diferente do efetivo beneficiário do depósito – João Victor Gomes da Silva (“João Gomes”).”

“Posto isto, com base no art. 294, parágrafo único, do CPC, defiro em parte a tutela provisória em caráter antecedente para determinar o imediato bloqueio do valor de R$ 1.897.200,00 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil e duzentos reais), na conta poupança, de titularidade do 1º Réu, João Victor Gomes da Silva”

