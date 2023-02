Extradição de Allan dos Santos está na mira do Ministério de Justiça de Flávio Dino

O Ministério da Justiça do Governo Lula, representado por Flávio Dino, enceta tratativas com o Governo dos Estados Unidos, para obter a extradição do bolsonarista Allan dos Santos, considerado foragido ante não cumprimento de prisão preventiva decretada desde o ano de 2021 pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Há tratativas com a Interpol por meio da Polícia Federal brasileira e se estreitam ações para que o influenciador bolsonarista seja colocado na lista vermelha. Allan se encontra nos EUA desde 2020.

Allan é investigado por suspeita de integrar uma milícia digital para atacar a democracia e as instituições. Com a prisão decretada ainda na gestão Bolsonaro, as autoridades concluem que, à época, não houve o necessário empenho para se obter a extradição, considerada necessária. Há suspeitas de que Eduardo Bolsonaro tenha contribuído para a fuga do influenciador.

As tratativas de Flávio Dino reúnem o propósito de que Allan dos Santos seja incluso na lista dos procurados – a difusão vermelha – ação que teria se iniciado no governo do ex-presidente mas que não avançou.