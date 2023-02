Estelionato sentimental condena ‘Galã do Tinder’ na Justiça de São Paulo

Renan Augusto Gomes, o Galã do Tinder, foi condenado pela justiça de São Bernardo do Campo, em São Paulo, julgando-se procedente ação movida pelo Ministério Público, no qual se narrou que o acusado deu um golpe de R$ 150 mil em mulher que sofreu as investidas fraudulentas do ‘galã’, com o intuito de obtenção de vantagem, em fraude após relação íntima com Renan.

O modo da execução no crime narrado na denúncia consistiu em que Renan se identificou como solteiro, sem filhos e avesso a aventuras sexuais ou casuais e em busca de um relacionamento estável.

A vítima, uma vez envolvida, se iludia, ao ponto de achar que estava na companhia de um homem talentoso e envolvente, além de afetuoso, atencioso e carinhoso, e assim, caía no golpe de atender às dificuldades financeiras que o ‘galã’ narrava.

Renan, no caso, foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estelionato, mas há outras ações em curso contra o ‘Galã’ que conheceu todas as suas vítimas no Tinder, um site de relacionamentos.