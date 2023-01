Estão abertas as inscrições para 300 vagas do cargo de Juiz do Trabalho

Estão abertas desde o dia 09 de janeiro as inscrições para o concurso de Juiz do Trabalho. O edital de abertura do II Concurso Público Nacional Unificado para Ingresso na Carreira da Magistratura do Trabalho foi publicado por determinação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho- CSJT. São 300 vagas para o cargo. O edital prevê o salário de 32.004,65 para quem for aprovado.

Desde o dia 09 de janeiro as inscrições podem ser feitas, via internet. A taxa é de R$ 320,00. Entre as exigências, o candidato deve ser bacharel em Direito e ter exercido atividade jurídica, por período mínimo de três anos. A prova objetiva seletiva está prevista para o dia 14 de maio e será aplicada em 24 capitais do país. Quem for aprovado na primeira fase, deverá realizar as demais em Brasília, no Distrito Federal.