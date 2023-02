Estado deve proteger detento contra si mesmo e omissão gera dever de indenizar

O Desembargador Airton Luís Corrêa Gentil, do Tribunal de Justiça do Amazonas, manteve o entendimento de que a responsabilidade do Estado pela segurança e integridade do preso é medida que se impõe, mormente quando a morte do custodiado não possa ter sua causa atribuída a prática de suicídio, como alegado. Ademais, o Estado deve zelar pela integridade do preso, protegendo-o, inclusive contra si mesmo.

O fato remonta a 2014, quando, após prisão, Samuel Lima foi colocado numa cela da Delegacia de Manacapuru. Tendo ficado apenas com a peça íntima de suas vestes, os agentes o encontraram, posteriormente, morto com a cueca enforcando o seu pescoço. A omissão do Estado no dever de guarda e vigilância, usado como causa do dano, orientou a decisão do Relator.

No recurso, o Estado pediu que se considerasse a ausência de nexo entre o resultado morte do preso, com o afastamento da omissão estatal reconhecida em primeira instância quanto ao dever de guarda e vigilância por parte dos agentes estatais. O recurso se inclinou pelo linha de que teria ocorrido uma culpa concorrente, com o suicídio do preso.

As alegações do recurso foram afastadas ante a conclusão de que a morte do preso ocorreu nas dependências da instituição prisional de Manacapuru e não houve no processo nenhuma prova de tenha ocorrido suicídio no caso concreto.

Reconhecida a responsabilidade estatal, se impôs, como definido, o cumprimento da obrigação com o pagamento, pelo Estado, dos danos materiais e morais causados aos sucessores, autores na ação.

Manteve-se contra o ente estatal a fixação de danos morais arbitrados em R$ 50.000,00 para cada autor sucessor, além de indenização por danos materiais, correspondentes ao pagamento de pensão alimentícia em favor de cada um dos sucessores, fixados em 2/3 do salário mínimo, até que completem 25 anos de idade.

Processo nº 060740-96.2019.8.04.0001

