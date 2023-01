Entenda sobre ações que poderão sair do STF para outras instâncias contra Bolsonaro

Com a perda do mandato pelo ex-presidente Jair Bolsonaro desaparece o foro privilegiado, e não mais tendo a blindagem de Augusto Aras, o Procurador da República, Bolsonaro poderá ter contra si o encaminhamento à Justiça Comum, com origem no STF, de variados fatos que merecerão a apreciação judicial, inclusive na área criminal. Haverá exceção a esse procedimento se acaso responder por conexão a pessoas que detenham o foro por prerrogativa de função.

Há quatro Inquéritos que seguem no STF contra Bolsonaro. São eles: a) Divulgação de Notícias Falsas sobre a vacina contra a Covid-19 no Brasil; b) Vazamento de dados sigilosos de ataque ao TSE; c) Inquérito das fake news, sobre ataques e notícias falsas contra ministros do STF; d) Interferência na Polícia Federal.

Bolsonaro ainda poderá responder a ações que o possam tornar inelegível, como se tem planejado por um grupo de advogados- Prerrogativas, aliados do presidente Lula que montam estratégia para a deflagração de ações com esses conteúdos.