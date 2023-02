Entenda os retrocessos nas informações de Marcos Do Val sobre a pretensão de um golpe por Bolsonaro

O Senador Marcos do Val, do Podemos/Espírito Santo inaugurou o tema golpe de Estado, ante pretensão de Jair Bolsonaro, declarando que o ex-presidente tentou coagi-lo a ajudar em um golpe para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

Tudo teria sido orquestrado por Jair Bolsonaro que teria pedido que Do Val gravasse conversas do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. O plano era flagrar o magistrado em alguma inconfidência ou indiscrição e usar o material como argumento para anular as eleições, impedir a posse de Lula e manter o ex-capítão no poder.

Do Val teria dito que tudo seria ilegal. Afirmou Do Val que se encontrou rapidamente com Alexandre de Moraes, em 14 de dezembro e que teria alertado o Ministro sobre uma coisa esquisita e supostamente ter denunciado a tentativa de golpe.

Do Val anunciou, inclusive, que renunciaria ao mandato de senador, que tem por mais 04 anos. E voltou atrás. Voltou atrás no que concerne a iniciativa de Bolsonaro nesse plano, e desistiu da renúncia ao Senado.

Após afirmar que Bolsonaro tentou coagi-lo a ajudar no golpe, o Senador retrocedeu e afirmou que o suposto plano golpista era de Daniel Silveira. Bolsonaro, segundo Do Val, somente ouviu esse plano e disse que iria pensar a respeito.