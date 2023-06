Energia Elétrica, por ser serviço essencial, não pode ser suspensa com práticas abusivas

A ameaça de corte de energia elétrica pela concessionária, quando indevida, pode se revelar com a hipótese de práticas abusivas pela empresa fornecedora de um serviço que deve ser contínuo. Nesse contexto, não resolvendo a questão administrativamente, ante a recalcitrância da Amazonas Energia, o consumidor pode pedir ao Judiciário a concessão de tutela para evitar a suspensão dos serviços.

Com esses pressupostos, o juiz Jorsenildo Dourado do Nascimento, concedeu ao autor, liminarmente, uma tutela cautelar para que a concessionária se abstenha no corte do produto e proibiu a empresa de levar o nome do usuário à negativação. Embora pagando em dia as faturas, o autor narra que foi surpreendido com uma cobrança de R$ 11 mil.

A justificativa da concessionária foi a de que houve uma inspeção na unidade de consumo do usuário/autor, onde seus prepostos encontraram irregularidades, e os valores corresponderiam à uma recuperação de crédito/consumo em favor da empresa. O valor exorbitante, em muito superou o orçamento mensal do autor, que sequer teve anterior conhecimento da ‘fiscalização’.

Notificado para o pagamento, o autor, por não concordar com o débito e por não dispor dos valores para o pagamento, ficou apenas com a ameaça de corte, motivo pelo qual narrou ao juiz os fatos e pediu um provimento cautelar, no que foi atendido.

Ao decidir, Jorsenildo Nascimento dispôs que restou provável o direito do autor, uma vez que suas declarações se evidenciavam verdadeiras, mormente ante o princípio da inversão do ônus da prova . Deliberou, também, que retardar uma medida provisória, antes da sentença, seria expor o autor/usuário a constrangimentos ainda maiores, e concedeu a tutela.

Desta forma, determinou-se à Amazonas Energia que se abstivesse de suspender o fornecimento de um produto essencial, com a imposição de multa diária de R$ 1 mil para a hipótese de descumprimento. O juiz também proibiu que a concessionária tomasse qualquer iniciativa de encaminhar o nome do autor ao cadastro de devedores.

Processo nº 0513171-73.2023.8.04.0001

Leia a decisão: