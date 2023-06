Acusado de matar feirante no Mercado Dorval Porto, em Manaus é condenado a 18 anos de prisão

Paulo Henrique Nascimento Silva foi condenado a 18 anos e quatro meses de prisão pela morte do feirante Raimundo Sotto Mayor Ribeiro, de 60 anos. O crime ocorreu em um mercado localizado no bairro São Geraldo, zona Sul, em novembro de 2020. A vítima foi atingida com um tiro na cabeça. O julgamento relativo à Ação Penal n.º 0749158-94.2020.8.04.0001 foi realizado na última sexta-feira (16/06), pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus.

A sessão de julgamento foi presidida pelo juiz de direito James Oliveira dos Santos. O promotor de Justiça Kepler Antony atuou pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. Paulo Henrique teve em sua defesa a defensora pública Daniele dos Santos Fernandes.

O réu respondeu ao processo em liberdade e foi dado a ele o direito de apelar da sentença da mesma forma, até o trânsito em julgado da sentença.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu por volta das 5h30 de 5 de novembro de 2020, no interior do Mercado Dorval Porto, no bairro São Geraldo. Paulo Henrique teria tomado emprestado de Raimundo o valor de R$ 400 e cometeu o crime por não conseguir saldar a dívida.

O processo tramita em segredo de justiça e da sentença ainda cabe apelação.

Com informações do TJAM