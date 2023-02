Encerramento unilateral de conta pelo banco, ainda que ato ilícito, nem sempre gera danos

O encerramento de conta corrente bancária de forma unilateral pela instituição financeira em desfavor do consumidor, embora reconhecida como ato ilícito, não concede, de plano, o direito de indenizar, se a prática, ainda que abusiva, não configurar o dano cobrado pelo correntista. A Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura confirmou decisão que negou o ressarcimento de prejuízos indicados por uma pessoa jurídica que imputou falhas na prestação de serviços ao Itaú, por encerramento unilateral de conta, porém, sem a acolhida de danos morais pretendidos.

Na ação, a autora narrou que o banco Itaú cancelou unilateralmente a sua conta corrente que se constituiu no meio pelo qual realizava transações financeiras de uma pequena empresa do ramo de alimentação. O encerramento unilateral da conta corrente se constitui em falha na prestação dos serviços bancários, mas o o ilícito, no caso concreto, não teria causado os danos ditos atingidos pelo autor.

No juízo primevo se considerou que, embora o fato narrado tenha se revelado em sua essência como ilícito civil, os danos materiais não se firmaram, ante a circunstância de que o correntista usou para mais o limite do cheque especial ofertado, o denominado LIS, e, ao fazer o cancelamento, o banco teria agido dentro do exercício regular do direito.

Cuidando-se de conta corrente no qual a autora indicou que fazia a movimentação financeira de seu negócio, não se demonstrou nos autos os danos morais pretendidos. O Acórdão finalizou arrematando que, embora a pessoa jurídica possa sofrer danos morais, ‘não ficou demonstrado que o encerramento da conta corrente que se encontravam com saldo negativo tenha provocado maiores repercussões no mercado, de modo a comprometer a atividade empresarial do autor’.

Processo nº 0667654-06.2020.8.04.0001

Apelação Cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro. Relator(a): Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura. Comarca: Manaus. Órgão julgador: Segunda Câmara Cível.