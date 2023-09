Edital abre vaga de membro substituto do TRE/AM na classe de juiz de Direito

O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou edital informando sobre a abertura de uma vaga para a função de membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AM) para a classe dos magistrados (juiz de Direito).

A vaga, conforme o Edital n.º 55/2023-PTJ, foi aberta em decorrência do término do primeiro biênio do juiz de Direito Ronnie Frank Torres Stone, na condição de Membro Substituto do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, a ocorrer no dia 16 de dezembro de 2023.

O Edital, assinado pela presidente do TJAM, desembargadora Nélia Caminha Jorge, elaborado após recebimento de comunicação oficial do TRE/AM, foi disponibilizado na última segunda-feira (18/09), na Edição n.º 3639 do Diário da Justiça Eletrônico.

Os juízes aptos a concorrerem à vaga têm prazo de 15 dias, a contar da primeira publicação do edital, para apresentarem requerimento de inscrição no Setor de Protocolo Administrativo do TJAM.

Leia o edital

Com informações do TJAM