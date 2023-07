DPE-AM inaugura unidade de atendimento no shopping Grande Circular

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), inaugurou, nesta segunda-feira (24), uma nova unidade, no shopping Grande Circular, na zona Leste de Manaus.

A nova unidade abriga cinco defensorias de Família (inicial e forense), para atender demandas como pedidos de alimentos, guarda, reconhecimento de paternidade, reconhecimento de união estável, divórcio, entre outros, além do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) e das defensorias do Juizado Especial. Além disso, o novo núcleo conta com diversos guichês de atendimentos, salas de conciliação, psicossocial e auditório para até 60 pessoas, em um ambiente confortável e climatizado.

A cerimônia foi conduzida pelo defensor público-geral Ricardo Paiva. Além dele, estiveram presentes na solenidade a subdefensora-geral, Manuela Antunes Veiga, defensores públicos e servidores que vão atuar na unidade, o procurador-geral de Justiça, Alberto Nascimento Jr., e representantes do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), do Conselho Tutelar e outros órgãos.

A implantação do núcleo na zona Leste de Manaus, conforme o defensor geral, é estratégico para a Defensoria, por se tratar de uma das maiores zonas da capital, com mais de 500 mil habitantes conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Atualmente, a zona Leste conta com 11 bairros oficiais e mais de 30 comunidades.

“A nossa premissa é estar mais perto da população e com a nova unidade no shopping Grande Circular, nós pretendemos não só facilitar o acesso, mas principalmente ofertar um atendimento mais humano, mais confortável e mais qualificado para o nosso público”, complementou Paiva.

A unidade dentro do shopping Grande Circular vai funcionar de segunda-feira, das 8h às 14h, com atendimentos presenciais e virtuais. Os agendamentos podem ser feitos pelo Disk 129 (para ações de família) ou pelo site _defensoria.am.def.br_, para as áreas de consumidor e cível.

Com informações do TJAM