Do Val teria entregue seu telefone à Federal de forma espontânea e não a mando de Moraes

O Senador Marcos do Val, do Podemos/Espírito Santo, havia dito que o Ministro Alexandre de Moraes tinha determinado a entrega de seu celular, após sua ouvida em inquérito, mas fontes de imprensa tiveram acesso a documento da Polícia Federal onde se registrou que a entrega do telefone de Do Val foi espontânea. Do Val foi ouvido na qualidade de testemunha.

A ouvida de Do Val na sede da Polícia Federal, em Brasília se deu após os depoimentos do Senador em que publicou que Bolsonaro o teria coagido a dar um golpe de Estado, tendo como centro desse cenário a gravação clandestina a ser captada entre ele, Do Val e o Ministro, após um pedido de audiência, no ano passado. Posteriormente, Do Val deu outras versões sobre os fatos, antagônicas entre si. Do Val findou sendo ouvido na Federal por ordem de Moraes.