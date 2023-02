Do Val diz que não foi orientado a formalizar ‘denúncia’ sobre golpe e quer o impedimento de Moraes

O Senador Marcos do Val disse à imprensa que o Ministro Alexandre de Moraes não o orientou, como propalado, que formalizasse o depoimento sobre reunião com Bolsonaro e Daniel Silveira sobre o golpe de Estado que teria como meio não oportunizar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e que vai oficializar solicitação para que a Procuradoria Geral da República conclua que Moraes seja afastado dos inquéritos que apuram os fatos.

Do Val diz que a afirmação de Moraes quanto a uma orientação dada para formalizar um depoimento sobre a reunião com o ex-deputado Silveira e Bolsonaro acerca de um golpe de Estado é mentirosa.

“Informo que não são verídicas as recentes declarações do Ministro Moraes quando diz que me orientou que as informações da reunião com Silveira e Bolsonaro fossem formalizadas”, afirmou o Senador na CNN. “Estarei fazendo uma solicitação para que a PGR afaste o ministro Moraes da relatoria dos atos antidemocráticos”.

Tudo teve início com as declarações do Senador de que Bolsonaro o teria coagido a dar um golpe de Estado e sua participação seria criar o impedimento de Moraes, com uma gravação ilícita, onde em audiência com o Ministro, o induziria a declarar que teria praticado alguma inconsistência jurídica no comando das eleições. Do Val recuou, e, ao depois, disse que a ideia foi de Daniel Silveira, não havendo sequer uma resposta consentânea de Bolsonaro, que se limitou a dizer que ia pensar. Na Federal, Do Val teria dado nova versão.