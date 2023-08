Direito à educação não pode se quedar à medidas burocráticas diz juiz no Amazonas

O Juiz Dídimo Santana, do Tribunal de Justiça, ao conceder o pedido de uma estudante para continuar o acesso à educação em curso médio na Fundação Matias Machiline, denominou de burocratizantes as inúmeras regras existentes no país que se rotulam como requisitos para ingresso em instituições de ensino, e que, na prática se revestem de obstáculos ao direito à educação. O magistrado determinou o afastamento de erro, inadvertidamente praticado pela estudante Micaela Vitória Silva, que findou preenchendo ter direito a cota diversa da que tinha direito e que resultou no seu não aceite em matrícula na instituição de ensino. Foi advogado da causa o causídico João Pedro de Lira Ribeiro.

O magistrado concluiu ser urgente o atendimento da requerente, concedendo, em medida liminar, ordem para que a fundação de ensino proceda à matrícula da estudante que, por erro, ao declarar ter direito à cota, preencheu o formulário assinalando que seu direito corresponderia ao grupo dos cotistas de rede privada com renda familiar previamente definida, de cota inferior a que faria jus, a de dependentes de empresas e instituições parceiras. Á permanecer o erro, a estudante teria sua matrícula indeferida por restar fora do número de cotas.

A estudante havia realizado sua inscrição no processo seletivo 2023, ensino técnico de nível médio por procedência da Fundação Matis Machiline, a ser cursado na instituição de ensino, logrando êxito e sendo aprovada nos exames. Ocorre que findou, por erro, sendo enquadrada em cota diversa a que fazia jus.

Na decisão, o magistrado cita que a burocracia não tem o poder de retirar direitos fundamentais, especialmente quando traga prejuízos à educação de uma estudante que pretenda se aperfeiçoar e se colocar com seus esforços no mercado profissional, na busca de conhecimentos, notadamente por ser jovem e pretender a qualificação profissional devida pelo Estado, não podendo vir sofrer as consequências negativas da burocratização, deferindo a medida.

Processo nº 0906195-19.2022.8.04.0001