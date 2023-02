Desembargadora Mirza Telma de Oliveira ocupará vaga de membro substituto do TRE/AM

O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas, em sessão realizada nesta terça-feira (07/02) escolheu, por unanimidade, o nome da desembargadora Mirza Telma de Oliveira Cunha para ocupar a função de membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AM), em vaga destina à classe dos magistrados – desembargadores.

Na Corte Eleitoral, a desembargadora Mirza Telma Cunha de Oliveira substituirá o desembargador Elci Simões de Oliveira, que exerceu a função por dois anos.

A disponibilização da vaga para atuação como membro substituto foi tornada pública pelo Edital n.º 56/2022-PTJ, considerando os termos do Ofício n.º 538/2022 – GABPRES/TRE/AM, de 18 de agosto de 2022, oriundo do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas,

Na Corte Estadual de Justiça, a magistrada Mirza Telma Cunha de Oliveira tomou posse como desembargadora no dia 8 de outubro do ano de 2021.

Mirza Telma ingressou na magistratura na década de 80 e, em sua trajetória como juíza, atuou como titular das Comarcas de Santo Antônio do Içá; Beruri; Novo Airão; São Paulo de Olivença; do Careiro Castanho e de Barcelos. Foi promovida, pelo critério de merecimento, para a Comarca de Manaus no ano de 1995 e, na capital, atuou como titular da 4.ª Vara Criminal; do Juizado Especial Criminal; da 1.ª Vara do Tribunal do Júri e, mais recentemente, da Vara de Registros Públicos e Usucapião.

Ainda em Manaus, foi por duas vezes juíza titular no Tribunal Regional Eleitoral (na 31.ª e 40.ª zonas eleitorais) e atuou, também, como juíza da propaganda eleitoral. No biênio 2019/2021 compôs a Corte eleitoral como juíza suplente e no pleito municipal de 2020, foi a juíza responsável pelo lacre das urnas da capital. No Tribunal de Justiça do Amazonas compôs, por cinco vezes, a Turma Recursal dos Juizados Especiais e em seis ocasiões foi convocada para responder por gabinetes de desembargadores.

