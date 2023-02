Desembargador João Simões representa o TJAM na posse da nova direção do TJ do Acre

O desembargador João de Jesus Abdala Simões, decano do Tribunal de Justiça do Amazonas, representou a Corte na cerimônia de posse dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), ocorrida na tarde de segunda-feira (06/02), em Rio Branco (AC). Foram esmpossados a desembargadora Regina Ferrari (presidente); o desembargador Luís Camolez (vice-presidente) e o desembargador Samoel Evangelista (corregedor-geral da Justiça), que dirigirão o TJAC no Biênio 2023-2025.

A cerimônia acorreu no Plenário do TJAC, reunindo várias autoridades civis e militares. Regina Ferrari é a 7ª mulher a presidir a Corte de Justiça acriana. Ela sucedeu a desembargadora Waldirene Cordeiro, que ocupou o cargo durante o Biênio 2021-2023.

O desembargador João Simões, que compôs a mesa de honra da cerimônia, levou aos novos gestores os cumprimentos da direção do TJAM e os votos de pleno êxito nos projetos a serem desenvolvidos no biênio à frente da Corte de Justiça daquele Estado.

Coube à decana do Tribunal de Justiça do Acre, a desembargadora Eva Evangelista, fazer a saudação, em nome da Corte, à nova presidente. “A desembargadora-presidente Regina Ferrari é a 7.ª mulher a presidir o Tribunal de Justiça em sua História – e digo, o número 7, detém um simbolismo, o simbolismo do candelabro judeu – da Menorá ou Menorah – que representa a luz e é um dos principais símbolos judaicos. Presente em templos e em sinagogas, está sempre iluminado. Isso acontece não para iluminar esses locais consagrados aos cultos religiosos, mas porque simboliza a luz que nunca se apaga, ou seja, a existência de Deus”, assinalou a desembargadora Eva Evangelista.

Já empossada, a nova presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, quebrou o protocolo e pediu para que sua mãe, a professora aposentada Alice Ferrari, dividisse a mesa de honra, ao seu lado.

A nova presidente do TJAC agradeceu cada um dos convidados e convidadas presentes, autoridades, familiares, servidores e servidoras. Citou o enfrentamento da pandemia, os desafios sociais e discorreu sobre como o Judiciário pode atender os anseios, atender as pessoas em suas necessidades.

“Em um novo reinício de caminhada e tarefas, mais que necessário invocar a proteção do Alto. Minhas palavras aqui serão de gratitude, consciência da responsabilidade e fé. Consciente, portanto, de que tudo cambia, estou iniciando uma nova caminhada com brevidade de dias, certa de que não cheguei ao olimpo e sim recebo a missão de meus pares para aqui trabalhar com afinco, trago em mim a mesma disposição para o trabalho de semeadura de paz, onde quer que eu ande, de forma humilde, simples e independente”, asseverou a desembargadora Regina Ferrari

“O imperativo das problemáticas contemporâneas, marcadas por pandemia, crise econômica, imigratória e política, guerra e incertezas, nos despertam a fazer a diferença enquanto instituições. Precisamos ser agentes de transformação social. Nossas ações precisam ter algo de valor, de significado, que afete positivamente a vida de outras pessoas”, acrescentou Regina Ferrari.

Com informações do TJAM