Contrato com assinatura digital prova regularidade de cobrança, ainda mais quando não impugnado

São válidos os contratos assinados por meio eletrônico. Verificada a validez da assinatura eletrônica que foi usada pela pessoa para dar autenticidade a sua disposição de contratar, age o Banco no exercício regular do direito ao efetuar cobranças cujos serviços foram detalhados ao cliente.

Com essa fundamentação, a Juíza Irlena Benchimol, da 1ª Turma Recursal do Amazonas, conduziu acórdão com voto relator seguido à unanimidade, reformando-se sentença da Juíza Maria do Perpétuo Socorro da Silva Menezes, do Juizado Cível. Na origem o autor negou existir o contrato.

A decisão de primeiro grau concluiu que o Banco não logrou êxito em comprovar a legitimidade da cobrança de pacote de serviços bancários, especialmente por não haver contrato específico subscrito pela parte autora. Assim, a sentença definiu que o Banco não comprovou a contratação nem tampouco a legalidade dos descontos na conta da parte requerente. Houve condenação em danos materiais e morais.

O Banco juntou aos auto um termo de opção a cesta de serviços, adesão assinado pela parte autora de forma eletrônica. Para a decisão de 1º grau as assinaturas eletrônicas, não autenticadas por certificados ICP-Brasil, dependem para sua validade, do reconhecimento desta validade pelas partes ou pessoa a quem o documento está sendo oposto, não possuindo em seu favor, a presunção de autoria e integridade do documento.

Firmou-se que, no caso de controvérsia a respeito de negócio jurídico a partir de assinatura eletrônica caberia a quem alega, comprovar que o documento de fato foi assinado pelos contratantes, bem como a veracidade do conteúdo que alega ter contratado, e dessa prova o Banco não havia se desincumbido. O Banco recorreu.

Para a Relatora, a Instituição Financeira provou existir um contrato específico autenticado com assinatura válida, além de que a autoria dessa assinatura encontra valor legal de certificação regularmente prevista, além de que, no curso do processo, o autor não impugnou essa certificação. A sentença foi integralmente reformada.