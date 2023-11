Contratação reiterada de servidor temporário é nula, mesmo que ocorra em períodos distintos

Por mais que o contratado para prestação de serviços temporários tenha exercido a função em momentos distintos, que se revelam com prazos dentro dos limites legais, o contrato é nulo, sendo pertinente a verificação dos requisitos legais. É provável, nesses casos, que essa modalidade não seja razoável, porque pode indicar fraude em relação à realização do concurso público.

No hipótese examinada pela Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, do TJAM, constatou-se violação à regra do concurso, com a contratação reiterada de mão de obra temporária da mesma pessoa, admitida em saltos de períodos, que, somados, desconfiguraram a excepcionalidade que justifica essa modalidade de acesso ao serviço público.

Por continuidade além do período permitido, ou com renovação do contrato em saltos, pulando períodos, a nulidade pode aflorar na contratação temporária. A nulidade nasce do desvirtuamento do uso da mão de obra temporária, quando reiteradamente renovado, perenizando o individuo nos quadros funcionais do ente público indevidamente, dispôs a decisão em segundo grau.

“Ora, se o cerne da contratação é a necessidade transitória de pessoal e se a apontada necessidade é, por alguma razão permanente, não mais existe o fundamento para a contratação temporária, mas sim, da realização de concurso público para a ocupação do cargo e função de forma definitiva”, registrou o Acórdão .

Leia o acórdão :

Classe/Assunto: Apelação Cível / Pagamento Relator(a): Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura Comarca: São Gabriel da Cachoeira Órgão julgador: Segunda Câmara Cível

Data do julgamento: 06/10/2023 Data de publicação: 06/10/2023 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULIDADE OBSERVADA NO PERÍODO TRABALHADO ENTRE AGOSTO DE 2010 A DEZEMBRO DE 2019. FGTS DEVIDO PELO REFERIDO PERÍODO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato em questão é nitidamente nulo, pois consubstancia contratação de serviço ante admissão excepcional e temporária de servidores sem concurso público e, portanto, atrai a incidência da regra do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90 (Lei do FGTS), que dita ser devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. 2. Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo é de que para fins de correção monetária a aplicação do INPC e o IPCA-E é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 3. Ação proposta em 08/09/2020. Prazo prescricional quinquenal. 4. Recurso conhecido e desprovido.

