Consumidor que aponte erros em decisões de Turmas deve respeito aos prazos em Reclamação

A reclamação contra decisões de Turmas Recursais, ofertadas ao Tribunal de Justiça do Amazzonas, que não preencha seu pressupostos autorizativos será rejeitada. Impõe-se ao Reclamante, como em toda ação judicial, o dever de ofertá-la no prazo legal, atender a seus requisitos, recorrer no prazo e no momento oportuno, juntar provas e diligenciar, sob pena de vícios ou defeitos alegados serem considerados intempestivos, mormente ante a incidência de nulidades de algibeira/ de bolso, aquelas que o interessado somente opõe ao seu critério e no tempo que bem entender. Essas condutas são inadmissíveis, firmou o Desembargador Paulo Caminha e Lima. Tempo e prazos processuais devem ser respeitados.

O julgado fez referência a posição do STJ sobre o levantamento de nulidade tardia. No caso, a nulidade foi oposta somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável. A autora teve conhecimento do vício muito anteriormente a sua arguição, ‘configurando a nulidade de algibeira’, não admitida.

“Atua de modo temerário no processo a parte que pretende anular decisão por vício que, se realmente existisse, teria sido por ela causado, e que foi guardado no bolso para ser utilizado em momento oportuno”. Impôs-se multa por litigância de má fé à Recorrente.

A origem do imbróglio jurídico se deu em Reclamação de M. C. Marinho, julgada improcedente pelo TJAM. A autora objetivou anular acórdão de Turma Recursal que julgou improcedente recurso contra decisão de juizado especial cível que não acolheu pedido de reconhecimento de cobrança indevida contra o Banco Carrefour. A Reclamação foi liminarmente rejeitado, em decisão monocrática.

Após ir a mérito, por decisão das Câmaras Reunidas, a autora acusou omissões, que deveriam ter sido atacadas por agravo regimental, e não o fez, opondo somente a matéria por meio de embargos e contra acórdão mais de dois anos após, como se houvesse esquecimento por parte dos julgadores, o que, firmou o julgado, efetivamente, não houve.

“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”, editou-se.

Processo 0004900-09.2021.8.04.0000

