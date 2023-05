Condenado homem que matou o próprio pai

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Junto ao III Tribunal do Júri da Capital, obteve a condenação de Orlando Ferreira Coelho Junior a 21 anos de reclusão pelo homicídio do pai, Orlando Ferreira Coelho, em julho do ano de 2000, em Bangu.

De acordo com a denúncia do MPRJ, o réu, que teve a prisão preventiva decretada em 2013 e encontra-se foragido desde então, dirigiu-se à residência do pai e desferiu diversos golpes com uma pá de metal contra a cabeça do seu genitor, causando-lhe fraturas e afundamento dos ossos frontal e parietal direito do crânio e provocando hemorragia das meninges. Após consumar o homicídio, o denunciado ainda estrangulou a vítima com um fio elétrico.

Além da violência cometida contra o próprio pai, Orlando também ateou fogo no apartamento onde morava a vítima, causando um incêndio na residência e colocando em risco o imóvel e a integridade física dos moradores do prédio, antes de fugir do local.

“O crime foi perpetrado por motivo torpe, qual seja, abjeta vingança contra o pai, em razão de este ter expulsado o denunciado de seu apartamento, tendo em vista o mesmo causar-lhe reiterados problemas, como consumo de drogas, destruição de bens da residência e falta de interesse em trabalhar”, diz um dos trechos da denúncia.

Processo nº 0155892-40.2013.8.19.0001

Com informações do MPRJ