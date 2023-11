Condenada mulher que apunhalou parceiro no peito

A 1ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Samambaia obteve a condenação de Ana Kely Magalhães Lopes Moreira a 16 anos e 04 meses de prisão em regime fechado pelo homicídio qualificado de seu companheiro, Wedson das Dores Pereira. O crime foi cometido na casa do casal, em julho de 2023.

O Tribunal do Júri aceitou as qualificadoras propostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Entenda o caso

No dia 1º de julho de 2023, um sábado, por volta de 5h50, na QR 321 de Samambaia, Ana Kely desferiu golpe de faca contra o seu parceiro amoroso, Wedson das Dores Pereira, enquanto ele repousava no sofá da sala. Ele foi apunhalado na região do peito.

O socorro foi acionado, mas Wedson faleceu ainda no local. A condenada fugiu do local enquanto a vítima era socorrida.

Na noite anterior aos acontecimentos, Ana Kely e Wedson saíram, ingeriram bebida alcoólica e tiveram desentendimentos banais, comuns entre casais. Ao retornarem para casa, já de madrugada, continuaram a discussão. De acordo com as investigações, a ré e a vítima mantiveram relacionamento por cerca de cinco anos e, durante esse tempo, brigaram várias vezes.

Os jurados entenderam que o crime foi praticado por motivo fútil, em virtude de desentendimentos banais comuns entre casais. Além disso, o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a mulher atacou a vítima enquanto ela dormia no sofá e na presença dos filhos menores.

Processo: 0712388-89.2023.8.07.0009

Com informações do MPDFT