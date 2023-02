Concurseiro aprovado em 2017 para o TRF¹ e não nomeado poderá ser aproveitado no TRF 6

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) publicou neste mês de fevereiro, edital para o aproveitamento dos candidatos habilitados no VII Concurso Público realizado pelo TRF1 em 2017 em cargos vagos de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Informática, no Tribunal Regional Federal da 6ª Região em Minas Gerais.



Conforme estabelecido no documento, apenas os candidatos aprovados no cargo de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Informática, na localidade de Brasília, poderão participar. Os interessados deverão enviar requerimento à Presidência do Tribunal, acompanhado de cópia de documento de identificação, ao endereço eletrônico [email protected] ou por via postal, endereçado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Divisão de Cadastro de Pessoal, Setor de Autarquias Sul, quadra 2, Bloco K, Ed. Sede I do TRF 1ª Região, Brasília/DF, CEP 70.070-900, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação.



A adesão ao edital gera apenas expectativa de direito à nomeação, observada a ordem de classificação da lista Geral de Classificação da Primeira Região no referido cargo. Vale ressaltar que o candidato que vier a ser nomeado para o TRF6 será excluído das demais listas em que constar, deverá permanecer por um período mínimo de um ano no órgão para o qual foi nomeado e arcar com as despesas decorrentes da escolha pela nomeação em outro estado.



O resultado final do processo será divulgado no Diário da Justiça Federal da 1ª Região – eDJ1 e disponibilizado nas páginas eletrônicas do TRF1 dentro do prazo de validade do concurso público.



Tribunal Regional Federal da 1ª Região