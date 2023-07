Comarca de Lábrea realiza semana do júri popular

A Comarca de Lábrea realiza, de 17 a 21 de julho, uma semana de júri popular para julgamento de cinco ações penais que tramitam na unidade judicial, sob a presidência do juiz Michael Matos de Araújo, titular da comarca.

As sessões começam às 8h30 e estão sendo realizadas no plenário da Câmara Municipal de Vereadores do município e terá a participação, além de advogados, promotores, testemunhas e jurados, dos alunos da primeira turma de Direito do Centro de Estudos Superiores de Lábrea (CESLA), da Universidade Estadual do Amazonas ( UEA).

Segundo o magistrado, devido à grande quantidade de alunos e sem disponibilidade para receber todos na Câmara Municipal, será feita a transmissão online pelo YouTube das sessões, de forma que os demais estudantes de Direito interessados podem acompanhar sua realização.

Nesta segunda-feira (17/07) está sendo realizado o julgamento no processo n.º 0000359-82.2014.8.04.5300, em que o réu Charle Gomes de Farias foi denunciado pela prática do crime de homicídio, por motivo fútil, tipificado no artigo 121, parágrafo 2.º, incisos I e II, do Código Penal, contra a vítima Messias Ramos de Araújo, ocorrido em 2014, com arma branca, após estarem jogando bola na Quadra do Mutirão, no município.

Os próximos processos a serem julgados são os de n.º 0000819-35.2015.8.04.5300, 0000005-86.2016.8.04.5300, 0000186-53.2017.8.04.5300 e 0000148-*************5300.

Transmissão

https://www.youtube.com/watch?v=6kj2vAC-A1A

Com informações do TJAM