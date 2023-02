Com apenas 39 anos Deputado Federal por Roraima é indicado pela Câmara/Senado para Ministro do TCU

O Deputado Federal Jhonatan Pereira de Jesus, natural de Boa Vista, Roraima, se elegeu na última eleição com 19.881 votos de seu Estado para a Câmara dos Deputados e foi escolhido pelos seus pares, com um total de 239 votos para ser o mais novo ministro do Tribunal de Contas da União. De Jesus precisou ainda de uma votação, desta feita, no dia de ontem, no Senado Federal, onde obteve 72 votos, sagrando-se como um dos mais novos ministros a integrar o Tribunal de Contas da União.

O TCU, embora seja um tribunal, não é vinculado ao Poder Judiciário, e tem a missão de julgar as contas públicas. O mais novo ministro a ser empossado é natural de Boa Vista, é médico e empresário e mestrando em Administração Pública. Em razão de sua idade, De Jesus deverá ter uma carreira prolongada na Corte de Contas, tendo a opção de sair do cargo aos 75 anos de idade, com projeção de permaneça 36 anos na função.