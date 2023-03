CNJ determina que juiz amazonense se abstenha de forçar Bradesco à liberação de valores milionários

O Corregedor Nacional da Justiça, Ministro Luís Felipe Salomão, em reclamação disciplinar do Bradesco contra o Juiz de Direito Roberto dos Santos Taketomi, titular da 2ª Vara Cível de Manaus, determinou que o magistrado se abstenha de insistir na determinação ao Bradesco para que o banco efetue uma transferência ou liberação de valores que representam a cifra de R$ 34 milhões. O dinheiro seria liberado, como consta na reclamação, para que quatro autores tivessem atendido suas pretensões em ação movida contra a instituição financeira.

Há uma valor incontroverso que, no entanto, é inferior a R$ 300 mil. Mesmo assim, o magistrado havia determinado a transferência e liberação dos valores, ainda que pendente recurso da instituição reclamante. Para o Bradesco, a decisão não esteve em harmonia com a lei processual, além de que ficaria difícil, ao depois, reaver a cifra milionária.

O Banco chegou a recorrer da decisão em agravo de instrumento que foi negado pela Justiça do Amazonas. Paralelamente, interpôs Mandado de Segurança , mas, na Corte de Justiça, em decisão monocrática da Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, indeferiu-se, de plano, um pedido de liminar.

A magistrada negou ao Bradesco o pedido de impugnação sob o fundamento da não existência de previsão para impetração de mandado de segurança para conferir efeito suspensivo em agravo interno ainda a ser analisado pelo relator.

Em seguida, o Bradesco recorreu ao STF. Na Suprema Corte, o Ministro André Mendonça, atendendo ao pedido do Bradesco, suspendeu liminarmente a decisão que obrigou o banco a transferir o valor de R$ 34 milhões que seria liberado aos autores da ação em que discutem terem contribuído para a Caixa de Assistência do extinto Bea, hoje administrado pelo Bradesco.

Na decisão do Ministro Salomão, em Reclamação Disciplinar, o Corregedor Nacional de Justiça reiterou, em atendimento ao também pedido do Banco Brasileiro dos Descontos, que o juiz Roberto dos Santos Taketomi, se abstenha de efetuar a transferência nos autos do processo ou de outros processos conexos ou apensos.

Reclamação Disciplinar nº 0000813-51.2023.2.00.000/CNJ

Leia a decisão:

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Órgão julgador colegiado: Plenário Órgão julgador: Corregedoria. DECIDO.2. Defiro o ingresso do terceiro interessado (ID 5031334). 3. Em consulta ao sítio oficial do TJAM, observa-se, inclusive, que esta matéria vem recebendo uma série de decisões, inclusive de natureza administrativa, considerando a conduta do magistrado e os valores envolvidos. Ademais, infere-se que as informações solicitadas ao Tribunal de Justiça e ao próprio magistrado reclamado não foram prestadas a contento. Noutro giro, chegam novas informações no sentido da possível liberação das quantias, o que pode efetivamente representar desbordamento da questão jurisdicional para a esfera disciplinar, uma vez que existem decisões no âmbito correcional em sentido contrário, o que denota conduta do magistrado que pode violar as normas pertinentes da LOMAN e Código de Ética da Magistratura. Nestes termos, DETERMINO que o magistrado ROBERTO DOS SANTOS TAKETOMI, titular da 2ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital do TJAM, se abstenha de efetuar a transferência ou liberação de valores nos autos do processo n. 0041152-33.2006.8.04.0001, bem como demais processos conexos ou apensos. I-se da forma mais célere, comunicando-se ao magistrado, à Corregedoria-Geral e à Presidência do TJAM. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Corregedor Nacional de Justiça

