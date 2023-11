Casal suspeito de matar e ocultar corpo de recém-nascido passa por audiência e seguirá preso

O juízo da Vara Criminal da comarca de Caçador, no meio-oeste catarinense, decretou a prisão preventiva de um casal suspeito de assassinar e esconder o corpo de um bebê recém-nascido. O homem e a mulher, ambos com 22 anos de idade, foram presos em flagrante no domingo (12/11) e passaram por audiência de custódia na unidade judiciária na tarde desta segunda (13).

Os dois teriam matado e enterrado a criança embaixo do assoalho da casa onde moravam, em Caçador. À polícia, eles confessaram ter praticado o crime. A vítima era filho da mulher. Durante a audiência, os custodiados confirmaram que a prisão se deu dentro da legalidade. O processo tramita em segredo de justiça.

Com informações do TJ-SC