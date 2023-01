Candidata que teve inscrição em concurso negada porque pagou o boleto no último dia reverte decisão

Uma candidata inscrita no concurso de ingresso na carreira do Ministério Público do Amazonas pediu e obteve uma liminar lançada em Mandado de Segurança pelo desembargador Henrique Veiga que assegurou a participação da impetrante no certame cuja prova objetiva está prevista para o dia 05/02/2023. O cerne da questão se evidenciou porque a impetrante Roberta Oliveira teve sua inscrição indeferida porque somente no último dia da inscrição, aos 29/12/2022, efetuou o pagamento do boleto. O banco, todavia, não fez o repasse à banca na mesma data.

A impetrante narrou na ação que pagou a inscrição do concurso público no último dia do período disponível para pagamento, porém, seu nome não constou entre as inscrições deferidas no edital publicado pela Cebraspe, aos 09/01/2023. A banca negou solução administrativo sob o fundamento de que o prazo de impugnação havia terminado.

Fundamentando a concessão da liminar, a decisão deliberou que o valor da inscrição pago pela impetrante foi efetivamente debitado, como se evidenciou nos autos, portanto, recebido pela Organização do Concurso, não podendo ser a candidata prejudicada por ter ocorrido, possivelmente, uma compensação extemporânea.

O fato de que a transferência do crédito para a entidade beneficiada se deu em data posterior, acentuou o relator que esse fato não poderia apenar a impetrante ao ponto de de deixá-la fora do certame.

Processo nº 4000375-42.2023.8.04.0000

