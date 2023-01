Camarão e Picanha eram pagos com cartão corporativo à Bolsonaro e não somente pastel

O Jornal “o Estadão”, de São Paulo, divulgou no dia de hoje que o cartão corporativo do Governo foi utilizado para várias despesas da família Bolsonaro, que vão desde viagens de natureza turística para a mulher e os filhos. Os repórteres do Estadão tiveram acesso a documentos onde puderam observar, segundo o jornal, que há registros não somente dos pasteis que Bolsonaro consumia publicamente, mas, em contraposição, o cartão também pagava as despesas de camarão e picanha que o presidente consumia ocultamente.

O Jornal pretende contrapor as atitudes de Bolsonaro, que fazia aparições nas ruas saboreando pasteis, dizendo que não usava o cartão corporativo, quando, em conduta diversa, fazia uso do cartão para inúmeras outras despesas, diversamente de suas aparições públicas. Reservadamente o cartão corporativo também foi utilizado para despesas de viagens a várias cidades, de natureza turística pela família Bolsonaro, não sendo despesas apenas de pasteis, camarão e picanha.

As despesas com o cartão implicaram em garantir os mais variados custos, desde a equipe de Bolsonaro, de sua segurança pessoal, da hospedagem dessas pessoas em hotéis, das motociatas, enfim, das maiores até às mínimas despesas foram bancadas com o uso do cartão corporativo por Bolsonaro, família e funcionários.