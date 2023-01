Exército não deve servir a um político e sim ao Estado e à sociedade, diz Lula

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em sua visita a Argentina, comentou a demissão do Comandante do Exército, José Arruda, e disse que ‘todas as carreiras de Estado não podem se meter na política no exercício de sua função, porque essa gente tem estabilidade, essa gente não pertence a nenhum governo, pertence ao Estado brasileiro. Eles precisam aprender a conviver democraticamente com qualquer outra pessoa”.

Lula admitiu, mas disse não saber explicar o apoio a Bolsonaro pelas forças de segurança do país, ao que chamou de fenômeno. O presidente firma que Bolsonaro não respeitou a Constituição e as próprias Forças Armadas, mas que as coisas serão colocadas no lugar e que o Brasil vai voltar à normalidade.