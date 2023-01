Suspeitas de Lula que uma ala da Abin ‘protege’ o ex-presidente levará a um pente fino na Agência

Fardados com vínculos bolsonaristas na Abin serão demitidos por ordem de Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente demandou um pente-fino no Gabinete de Segurança Institucional e exigiu que o general Gonçalves Dias faça uma avaliação individual de todos que trabalham no Gabinete . As trocas irão continuar.

Lula está convencido de que uma ala da Abin ‘protege’ o ex-presidente Jair Bolsonaro e conspira contra ele. A ideia é promover um processo de desmilitarização, tirando militares da cadeia superior entre os oficiais de inteligência. A Abin funciona vincula à estrutura do GSI desde o Governo Michel Temer. A estrutura será alterada.