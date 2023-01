‘Esse crimes que me imputam são inimagináveis para uma pessoa como eu’ diz Torres

O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, em audiência de custódia perante o Desembargador Airton Vieira, auxiliar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF, ao ser ouvido no último dia 14, disse que ‘jamais daria condições para que manifestantes invadissem os prédios da Presidência da República, do Congresso Nacional e do STF’. Torres disse que ao tomar ciência dos crimes que são indicados a ele, por Moraes, ‘ser muito difícil crer nessa situação a que está submetido’. ‘São coisas inimagináveis para uma pessoa como eu, então é muito difícil’.

“Eu estava nos Estados Unidos e tive essa notícia, tive que vir rápido depois da notícia da minha prisão e da busca e apreensão na minha casa, comprei uma passagem caríssima, tirada do meu salário, não tenha outra renda, e preciso de oportunidade para falar isso, para me defender, para falar que não dei causa aos fatos”.

Torres disse, ainda, que, embora tenha aceitou o convite de Bolsonaro para ser Ministro da Justiça, assumiu o cargo num momento delicado entre os Poderes, mas que sempre buscou o equilíbrio e que nunca contestou o resultado ou a lisura do processo eleitoral. Disse que visitou todos os ministros do STF, inclusive Moraes. “Estou num momento em que eu, realmente, vendo ali os tipos penais que estão sendo imputados a mim, são coisas inimagináveis para uma pessoa como eu”, se defendeu.