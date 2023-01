Demissão no Governo Lula atinge a Funai em meio a crise de saúde dos Yanomamis

O Governo Luiz Inácio Lula da Silva exonerou 33 coordenadores da Funai, a Fundação Nacional do Índio. As mudanças ocorrem em meio à decisão do Ministério da Saúde de decretar o estado de emergência para combater a falta de assistência sanitária que atinge os yanomamis, em Roraima. Lula declarou que se alguém contasse a ele como tinham índios tratados de forma desumana, como constatou, que não acreditaria.

Lula, em visita a Roraima, no último sábado, constatou que a terra indígena Yanomamis tem atualmente criança e idosos em estado de saúde gravíssima, com desnutrição, malária e infeções respiratórias. Na oportunidade, Lula firmou o combate ao garimpo ilegal, mas sem dizer a fórmula para conseguir o objetivo.

A partir de então se iniciou a onda de demissões na Funai. Na segunda, dia 23, foram exonerados 11 chefes distritais da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Também foram exonerados 33 coordenadores da Funai, com a dispensa de quatro servidores que ocupavam cargos de coordenação.