Gasolina terá aumento nas refinarias por determinação da Petrobrás nesta quarta feira

A Petrobrás elevará em 7,4% o preço médio de venda da gasolina em suas refinarias a partir desta quarta-feira, dia 25 de janeiro. A Petrobrás destaca que o preço médio passará de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro. É o primeiro reajuste após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A justificativa é que o aumento era cobrado pelo mercado, diante das elevadas defasagens em relação às cotações internacionais. Desde o fim do ano, com raras exceções, a Petrobras vinha vendendo o produto no país a preços menores do que no exterior.

O Governo Lula tem afirmado que não seguirá o conceito de paridade de importação na venda dos combustíveis, já que o Brasil produz grande parte da gasolina que consome. A Petrobrás, no entanto, diz que o aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da estatal, que busca o equilíbrio com o mercado.