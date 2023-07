Busca e Apreensão nos endereços de agressores de Moraes é defendida por Dino

O Ministro da Justiça, Flávio Dino, classificou a ordem de busca e apreensão expedida por Rosa Weber, a presidente do STF, como medida adequada e proporcional à elucidação de fatos relacionados à agressão sofrida por Moraes no Aeroporto de Roma, na Itália. A Federal cumpriu os mandados ontem, terça feira, em endereços ligados à família Mantovani, acusada de agredir Alexandre de Moraes e o filho.

Celulares, documentos, computadores foram alguns dos objetos apreendidos pelos Federais, com autorização da Suprema Corte, com a justificativa de obter maiores elementos probatórios. A suspeita é que alguém, alvo das buscas, esteja envolvido com os atos antidemocráticos, do dia 08 de janeiro, em Brasília.

Por enquanto a Federal segue investigando os crimes de injúria, perseguição e desacato, que, na atualidade são imputados à família Mantovani. Imagens do aeroporto internacional de Roma, no dia da agressão e referente a ela, devem chegar até a próxima sexta feira, por encaminhamento das autoridades italianas aos Federais.

Um dos suspeitos, Roberto Mantovani nega ter agredido o filho de Moraes, afirmando não ter ocorrido a agressão no rosto que teria atingido o óculos de Alexandre, o filho. Sobre os demais fatos investigados, as ofensas, a versão é que uma pessoa na multidão xingou o ministro, e que somente então sobreveio uma discussão acalorada.