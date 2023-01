Auxílio Reclusão teve reajuste porque salário mínimo foi reajustado e não por iniciativa de Lula

Todos os benefícios atrelados ao salário mínimo sofrem reajuste quando o salário de referência é reajustado. Assim, com o reajuste do mínimo para R$ 1.302,00 houve reajuste do auxílio reclusão. Mas, nas redes sociais se divulgou, na modalidade fake news, que Lula foi o responsável por aumentar ‘salário de bandidos’ em desprezo ao trabalhador brasileiro. O boato apareceu entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

O Auxílio Reclusão é um benefício que está presente na Lei Orgânica da Previdência Social. Pessoas que tenham contribuído ao menos 24 meses para o Instituto Nacional de Seguridade Social têm direito a um auxílio reclusão, pago a dependentes e familiares enquanto durar a reclusão, por medidas judiciais.