Auxílio Moradia de Deputados vai a R$ 8.401 na véspera da eleição na Câmara

O Auxílio Moradia na Câmara dos Deputados, em Brasília, dobrou de valor e foi a R$ 8.401 por determinação do atual presidente e candidato à reeleição, Arthur Lira, do PP-AL. Houve reajuste, também, no auxílio combustível, com o incremento da quantidade de viagens possíveis feitas com a cota parlamentar.

O ato passa a vigorar a partir do mês que vem. Coincidentemente, o dia 1º de fevereiro é a data em que acontece a próxima eleição para a presidência da Câmara e para os demais cargos da mesa Diretora. Lira é candidato à reeleição.

O Auxílio-Moradia atual dos Deputados é de R$ 4.253. A cota disponível para reembolso de combustível foi turbinada e passou de R$ 6.000 para R$ 9.392. Lira tem sua reeleição praticamente garantida, pois tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.