A volta de investimentos em vizinhos, pelo Brasil, pode começar em gasoduto argentino

Um dos mais ambiciosos projetos argentinos, envolto em polêmicas ambientais e sociais, é o gasoduto de Vaca Muerta, localizado na Província de Nequén, a oeste da região da Patagônia. É nessa região que Lula mira na Argentina para investimento do BNDES. Na região se encontra a segunda maior jazida de gás xisto do mundo e a quarta de petróleo não convencional, porque, assim como o pré-sal necessita de tecnologia de última geração para chegar a ser extraído.

Para o Ministro Fernando Haddad, da Fazenda, o interesse no financiamento da obra é a compra do gás que beneficiará o Brasil, que hoje está rendido ao produto importado da Bolívia. Para ele, ‘o gás é a garantia do próprio investimento, uma commodity de preço dolarizado’ e a iniciativa ‘pode ter financiamento brasileiro’, de acordo com o novo governo. O financiamento do BNDES terá uma estimativa de US$ 820 milhões, o equivalente a R$ 4,2 bilhões em cotação atual.